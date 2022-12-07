عقيلة صالح يقدم 3 توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من المجلس عبدالله الشارف، 3 توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة وموظفيها، وذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بمدينة القبة شرق البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» أن صالح والشارف بحثا خلال اللقاء أوضاع العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة والخطوات التي اتخذتها وزارة العمل والتأهيل لإيجاد حل للعاملين بتلك الشركات خاصة بعد الاعتصام الذي حصل من قبل العاملين أمام مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

عقيلة صالح يشيد باهتمام حكومة باشاغا بملف الشركات المتعثرة والمنسحبة

وقال المكتب الإعلامي إن الشارف أطلع صالح على أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل والتأهيل لمعالجة أوضاع العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تلك الإجراءات «لقيت قبولا كبيرا لديه».

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وأضاف المركز الإعلامي أن صالح أشاد خلال اللقاء بدور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا ووزارة العمل والتأهيل لاهتمامهما بملف الشركات المنسحبة والمتعثرة لحلحلته رغم قلة الإمكانيات.

توصيات عقيلة صالح بشأن الشركات المتعثرة والمنسحبة

وأوضح صالح «بدعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وإمكانية تكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وإعطائها أولوية بدلا من الشركات الخاصة حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد رواتب موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية»، مقترحا توزيع العاملين بـ«الشركات غير القادرة على مؤسسات الدولة الليبية لحل هذا المشكل بشكل جذري».

وجدد صالح في ختام اللقاء مؤازرته الكاملة لتسيير عمل مجلس الوزراء، مؤكدًا دعمه لوزارة العمل والتأهيل في تنفيذ برامجها كافة، وتسيير عملها على أكمل وجه، بحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.