الصحة: توفير 25 سريرا للعناية الفائقة بمستشفى طرابلس الجامعي

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، بإجراء أعمال صيانة لقسم الطوارئ والعناية الفائقة بمستشفى طرابلس الجامعي، وتوفير 25 سريرًا لإتاحة استقبال أوسع للمرضى.

جاء ذلك خلال زيارة موسعة داخل أقسام المستشفى؛ للوقوف على أوضاع سير العمل بها، ومتابعة أوضاع قسم الإشعاعي للأورام للوقوف على احتياجاته وتوفير النواقص من المستلزمات الطبية بما يضمن تواصل سير العمل بالشكل المطلوب، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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رفع قدرة الإنتاجية اليومية لمصنع المحاليل الوريدية بنسبة 100%

وتضمنت الزيارة متابعة آلية العمل داخل مصنع المحاليل الوريدية لمتابعة رفع القدرة الإنتاجية من 1000 كيس إلى 2000 كيس يوميًا لتغطية كامل المستشفى وغيرها من مراكز الصحية.

كما تابع أبوجناح أقسام عمليات الزراعة والقسطرة والوقوف على سير العمل بها، وضمان انسيابيتها، بما يعزز برنامج توطين العلاج بالداخل عبر جلب مستشارين مختصين وتوفير المستزمات الطبية. واطّلع على نسب إنجاز أعمال أقسام النساء والولادة والحضانات، حيث أصدر تعليماته بضرورة فتحها خلال فترة لا تزيد على شهرين مع توفير كافة المعدات الخاصة بها.

وفي ختام الزيارة أكد أبوجناح دعمه الكامل للمستشفى الجامعي خاصة، والمرافق الصحية بالبلاد عامة، وتوفير الميزانيات اللازمة لتطويرها إلى جانب دعم الكوادر الوظيفية.

جانب من زيارة رمضان أبوجناح داخل أقسام مستشفى طرابلس الجامعي، الأحد 15 يناير 2023 (وزارة الصحة)

جانب من زيارة رمضان أبوجناح داخل أقسام مستشفى طرابلس الجامعي، الأحد 15 يناير 2023 (وزارة الصحة)

جانب من زيارة رمضان أبوجناح داخل أقسام مستشفى طرابلس الجامعي، الأحد 15 يناير 2023 (وزارة الصحة)