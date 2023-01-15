اللموشي: ليبيا تريد تعزيز التعاون مع إندونيسيا في 20 مشروعا...

قال رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، جمال اللموشي، إن ليبيا ترغب في تعزيز التعاون مع إندونيسيا في حوالي 20 مشروعًا، مشيرًا إلى إمكانية التباحث في هذا الشأن من خلال فريق فني مشترك.
جاء ذلك خلال لقاء ضم نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، والقائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا، ديدي رفاعي، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة عزام القمودي، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».
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تصدير الأدوية إلى ليبيا
وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز آفاق التعاون الصحي بين البلدين؛ حيث أعرب القائم بالأعمال عن تطلّع بلاده- باعتبارها إحدى الدول العشرين المصنعة في العالم، ورئيس المجموعة العشرين العام 2022، لتحقيق تقدُّم في مجال تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال تصدير الأدوية عبر الشركات الدولية التي تتواجد في إندونيسيا.
وتناول اللقاء تقديم الدعم اللازم لصحة المهاجرين وتوفير الأدوية اللازمة، إلى جانب استقدام عناصر طبية وطبية مساعدة للرفع من كفاءة المستشفيات الواقعة بالمناطق النائية والتي تعتمد بشكل كبير في تقديم الخدمة على العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة. في حين رحب أبوجناح بالتعاون مع الجانب الإندونيسي في الجانب الصحي، وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في ليبيا.
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