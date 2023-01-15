اللموشي: ليبيا تريد تعزيز التعاون مع إندونيسيا في 20 مشروعا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، جمال اللموشي، إن ليبيا ترغب في تعزيز التعاون مع إندونيسيا في حوالي 20 مشروعًا، مشيرًا إلى إمكانية التباحث في هذا الشأن من خلال فريق فني مشترك.

جاء ذلك خلال لقاء ضم نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، والقائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا، ديدي رفاعي، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة عزام القمودي، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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