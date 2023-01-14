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ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 09:29 مساء
ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي
متهمان بسرقة أسلاك كهرباء في بنغازي، 14 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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تمكن مركز شرطة سيدي خليفة في بنغازي من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية من طريق «17» ومنطقة الضبعي وغوط حوة؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء من المنطقة.

واشتبهت دورية لأفراد التحريات بمركز الشرطة خلال تجولها بطريق «17» بسيارة نوع «هيونداي أفانتي» بيضاء اللون مُعتمة بالكامل، وجرى استيقافها وعلى متنها شخصان ظهرت عليهما ملامح الخوف والارتباك، وفق بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي.

وبتفتيش السيارة احترازيا، جرى العثور على مقص كبير الحجم يُستخدم في قص الأسلاك الكهربائية، وسلاح أبيض نوع «طباق»، وأنكر المتهمان معرفتهما بالأشياء المضبوطة بحوزتهما. وخلال التحقيقات، تبين أن المتهم الأول يدعى «ص.م.أ» من مواليد 1989، والثاني يُدعى «م.م.ع» من مواليد 1998. وتبين أن السيارة المضبوطة مسجل ضدها أكثر من عشرة محاضر سرقة أسلاك كهربائية قيدت ضد مجهول.

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سرقة 60 ألف كيلومتر أسلاك
وتمكن أعضاء التحريات من ضبط شخص ثالث يحمل الجنسية المصرية ويدعى «أ.م.خ» من مواليد 1974، ويملك مستودعا لبيع الخردة. وخلال التحقيقات، أفاد بتردد المتهمين عليه لبيع أسلاك نحاسية. وأفاد بأنه اشترى منهما ذات مرة ما يقارب 60 كيلومترا من النحاس بمبلغ 1800 دينار.

وبالتوسع في التحقيقات، عاد المتمهان واعترفا بأكثر من عشر سرقات للأسلاك الكهربائية من طريق «17» والضبعي وغوط حوة بمنطقة سيدي خليفة، كما اعترفا بسرقة سيارة نوع «أول أسترا» من منطقة سيدي خليفة. واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما وأُحيلا إلى النيابة العامة.

متهمان بسرقة أسلاك كهرباء في بنغازي، 14 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)
متهمان بسرقة أسلاك كهرباء في بنغازي، 14 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)
متهمان بسرقة أسلاك كهرباء في بنغازي، 14 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)
متهمان بسرقة أسلاك كهرباء في بنغازي، 14 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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