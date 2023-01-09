أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعض الملاحظات حول خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزارة والمركز بالخصوص.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع أبوجناح والسائح الذي عقد بديوان وزارة الصحة في طرابلس، جرى خلاله إطلاع الوزير المكلف ومناقشة الخطة الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا (XBB) والوقوف على مستوى الجهوزية لكل المؤسسات والمرافق الصحية في كل أنحاء البلاد.

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وأشار المركز الوطني لمكافة الأمراض إلى أن اجتماع السائح وأبوجناح عقد بعد متابعة الوضع الوبائي العالمي وسرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا.

خطة الاستجابة واحتياجات مركز مكافحة الأمراض

وأضاف المركز أن أبوجناح اطلع من السائح «على خطة الاستجابة واحتياجات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وأكد ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين الإدارات المختصة في المركز الوطني ووزارة الصحة للعمل على التصدي للموجة القادمة من جائحة كورونا».

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن أبوجناح «أفصح في الختام عن بعض الملاحظات حول آلية العمل وطرق تطبيق خطة مواجهة المتحور الجديد».