  • Alwasat News
Atwasat

أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 08:33 مساء
أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا
لقاء أبوجناح والسايح بديوان وزارة الصحة في طرابلس، الإثنين 9 يناير 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
alwasat radio

أبدى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعض الملاحظات حول خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزارة والمركز بالخصوص.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع أبوجناح والسائح الذي عقد بديوان وزارة الصحة في طرابلس، جرى خلاله إطلاع الوزير المكلف ومناقشة الخطة الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا (XBB) والوقوف على مستوى الجهوزية لكل المؤسسات والمرافق الصحية في كل أنحاء البلاد.

- السائح يحذر من طفرة جديدة لـ«كوفيد-19»
- أبوجناح يبحث وضع خطة القطاع الصحي للعام 2023

وأشار المركز الوطني لمكافة الأمراض إلى أن اجتماع السائح وأبوجناح عقد بعد متابعة الوضع الوبائي العالمي وسرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا.

خطة الاستجابة واحتياجات مركز مكافحة الأمراض
وأضاف المركز أن أبوجناح اطلع من السائح «على خطة الاستجابة واحتياجات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وأكد ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين الإدارات المختصة في المركز الوطني ووزارة الصحة للعمل على التصدي للموجة القادمة من جائحة كورونا».

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن أبوجناح «أفصح في الختام عن بعض الملاحظات حول آلية العمل وطرق تطبيق خطة مواجهة المتحور الجديد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب

عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الوحدة تبحث تنسيق العمل مع المنظمات الدولية
حكومة الوحدة تبحث تنسيق العمل مع المنظمات الدولية
«الرقابة الإدارية» تنعي موظفا قتل رميًا بالرصاص في طرابلس
«الرقابة الإدارية» تنعي موظفا قتل رميًا بالرصاص في طرابلس
الدبيبة: 37% نسبة إنجاز خط مياه أبوزيان- الرحيبات بالجبل الغربي
الدبيبة: 37% نسبة إنجاز خط مياه أبوزيان- الرحيبات بالجبل الغربي
أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا
أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا
الطرابلسي في إطلاق الخطة الأمنية بطرابلس: البحث الجنائي هو المخول بالقبض على المتهمين (صور)
الطرابلسي في إطلاق الخطة الأمنية بطرابلس: البحث الجنائي هو المخول...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط الأمطار (صور)
اصطدام 14 مركبة على طريق مطار طرابلس نتيجة انزلاق سببه سقوط ......
المزيد
شاهد في «اقتصاد بلس»: حجم إنتاج النفط المتوقع.. وحقوق الجنوب من الميزانية العامة
شاهد في «اقتصاد بلس»: حجم إنتاج النفط المتوقع.. وحقوق الجنوب......
ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و211 ألف برميل
ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و211 ألف برميل...
مجلس الدولة يعقد لقاء مع تجمع الأحزاب السياسية
مجلس الدولة يعقد لقاء مع تجمع الأحزاب السياسية...
الطرابلسي في إطلاق الخطة الأمنية بطرابلس: البحث الجنائي هو المخول بالقبض على المتهمين (صور)
الطرابلسي في إطلاق الخطة الأمنية بطرابلس: البحث الجنائي هو ......
أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا
أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس ......
المزيد