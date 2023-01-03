السائح يحذر من طفرة جديدة لـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، اليوم الثلاثاء، إن «وباء (كوفيد-19) سجل طفرة جديدة لديها القدرة على اختراق المناعة، سواء كانت نتيجة الإصابة الطبيعية أو اللقاح».

وقال السائح: «سنبدأ في دراسة العينات المصابة، وإذا ثبت وجودها في البلاد فسيعني ذلك مرحلة جديدة للأسف»، وفق منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

طفرة هندية المنشأ

وأوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن «هذه الطفرة بدأت في الانتشار وأصبحت محل جدل بين الدول»، مشيرا إلى أنها «ظهرت في الهند في شهر أغسطس الماضي، والآن موجودة في أكثر من دولة، والعلماء قلقون جدًا منها»، واختتم قائلًا: «كورونا قصة لن تنتهي، حتى لو رغبنا في ذلك».

- بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم

- 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بين 26 ديسمبر وأول يناير

- منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل

وفي آخر تحديث إحصائي، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا وصل خلال الفترة من 26 ديسمبر 2022 إلى الأول من يناير الجاري إلى 11 حالة.

وفى العموم بلغ إجمالي الإصابات 507 آلاف و153 حالة، النشطة منها 41 حالة، بينما تعافى 500 ألف و675 حالة، وبلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة.