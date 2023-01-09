«المالية»: 8.7 مليار دينار قيمة المنح خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية إنفاق ثمانية مليارات و742 مليونا و655 ألفا و350 دينارا على المنح خلال العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة، عن الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022، المنشور على صفحة الوزارة في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

1.6 مليار دينار لـ«دعم الزواج»

وخصص لصندوق منح دعم الزواج مليار و646 مليونا و500 ألف دينار، ولمنحة الأبناء أربعة مليارات و621 مليونا و443 ألفا و800 دينار، وفق التقرير.

كما أنفق على منحة الزوجة والبنات الأكبر من 18 سنة ملياران و184 مليونا و711 ألفا و550 دينارا، و229 مليونا و764 ألف دينار على منحة الطلاب الجامعيين، و60 مليونا و236 ألفا على منحة طلاب المعاهد التقنية والفنية.