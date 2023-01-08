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وصول منظومة هواء لمحطة كهرباء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 07:27 مساء
وصول منظومة هواء لمحطة كهرباء الخمس
جانب من وصول منظومة الهواء لمحطة كهرباء الخمس، 8 يناير 2023 (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول منظومة هواء لمحطة كهرباء الخمس موردة من شركة «ألجيك»، وذلك إلى ميناء طرابلس البحري.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن منظومة الهواء وصلت خلال الأيام القليلة الماضية، وجرى نقلها إلى مخازن الشركة بمنطقة بئر العالم.

تفعيل الاعتمادات المستندية يسمح بوصول منظومة الهواء
وأوضحت أن وصول المنظومة جاء بعد الاتفاق على تفعيل عقد الاتفاقات وفتح الاعتمادات المستندية لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد في مختلف المناطق الليبية.

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ونوهت بأن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المتواصلة والمستمرة لتطوير وضعية محطات الإنتاج التي من شأنها تحقق استقرار الشبكة.

ميناء طرابلس يستقبل 21 محطة جاهزة
وفي 30 ديسمبر الماضي، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وصول 21 محطة كهرباء جاهزة إلى ميناء طرابلس، لتحسين وضع الشبكة الكهربائية.

وتبلغ سعة تلك المحطات بين 500 و1500 ميغا فولت، وهدفها توفير الطلب على الطاقة الكهربائية في أنحاء ليبيا، والتغلب على الاختناقات، وتوفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة لشركة الكهرباء.

جانب من وصول منظومة الهواء لمحطة كهرباء الخمس، 8 يناير 2023 (شركة الكهرباء)
جانب من وصول منظومة الهواء لمحطة كهرباء الخمس، 8 يناير 2023 (شركة الكهرباء)
جانب من وصول منظومة الهواء لمحطة كهرباء الخمس، 8 يناير 2023 (شركة الكهرباء)
جانب من وصول منظومة الهواء لمحطة كهرباء الخمس، 8 يناير 2023 (شركة الكهرباء)
جانب من وصول منظومة الهواء لمحطة كهرباء الخمس، 8 يناير 2023 (شركة الكهرباء)
جانب من وصول منظومة الهواء لمحطة كهرباء الخمس، 8 يناير 2023 (شركة الكهرباء)
جانب من وصول منظومة الهواء لمحطة كهرباء الخمس، 8 يناير 2023 (شركة الكهرباء)
جانب من وصول منظومة الهواء لمحطة كهرباء الخمس، 8 يناير 2023 (شركة الكهرباء)
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