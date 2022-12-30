وصول 21 محطة كهرباء جاهزة إلى ميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الجمعة، وصول 21 محطة كهرباء جاهزة إلى ميناء طرابلس، لتحسين وضع الشبكة الكهربائية.

وقالت منصة «حكومتنا» إن المحطات التي وصلت سعة 500 إلى 1500 ميغا فولت، وهدفها توفير الطلب على الطاقة الكهربائية في أنحاء ليبيا، والتغلب على الاختناقات، وتوفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة للشركة.

والثلاثاء الماضي، بدأ وفد من الشركة العامة للكهرباء «جيكول» برئاسة المدير العام للشركة عبدالحميد محمد المنفوخ زيارة إلى الجزائر، التقى خلالها بالمدير العام لشركة الكهرباء الجزائرية «سونلغاز» مراد عجال.

كهرباء جزائرية إلى ليبيا

وناقش الطرفان تصدير الكهرباء إلى ليبيا، إضافة إلى مجالات أخرى تشمل صيانة المحطات وشبكات الكهرباء وتشغيلها، وأيضا صيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار، وتدريب العاملين.

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استيراد الكهرباء عبر تونس

ووافقت الشركة الجزائرية على تلبية الاحتياجات الليبية من الكهرباء في العام 2021، إذ اتفق الجانبان على التصدير عبر شبكة الكهرباء التونسية، بما يصل إلى 200 ميغاوات في الساعة.

كما سبق لـ «سونلغاز» أن حولت في يوليو 2021، ثماني توربينات لبناء محطة لتوليد الكهرباء في طرابلس، بطاقة 160 ميغاوات.