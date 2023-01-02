شركة الكهرباء: صيانة محطتي كهرباء بطرابلس ودائرة التوزيع ببني وليد لضمان استمرار التيار

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين أعمال صيانة دورية لمحطتي سوق الرياضية وثانوية قرجي في العاصمة طرابلس، فضلًا عن صيانة شبكة التوزيع في بني وليد.

وقالت الشركة إن المحطتين من نوع ( GEC )، إذ جرت صيانة القواطع وزيادة الزيوت وكبس المحولات ومفاتيح الضغط المنخفض من قبل فرقة الصيانة الكهروميكانيكية بدائرة توزيع حي الأندلس.

الكهرباء: صيانة وتأمين المحطات لضمان العمل بكفاءة عالية

كما قامت فرق الصيانة تأمين الموقع من نقطة صيانة الشارع الغربي، وذلك لضمان استمرارية المحطات وتشغيلها بكفاءة عالية.

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صيانة في بني وليد

وفي بني وليد، قامت فرق الصيانة اليوم بإجراء أعمال الصيانة لمكونات شبكة التوزيع داخل نطاق دائرة توزيع غرب «سوف الجين».

وشملت الأعمال تركيب أعمدة خشبية بدل مكسورة وسحب أسلاك، وإعادة التغذية الكهربائية لبعض الأحياء السكنية بعد استكمال أعمال الصيانة الطارئة.

جانب من أعمال صيانة محطات الكهرباء في طرابلس، 2 يناير 2023 (الشركة العامة للكهربائ)

جانب من أعمال صيانة محطات الكهرباء في طرابلس، 2 يناير 2023 (الشركة العامة للكهربائ)

جانب من أعمال صيانة محطات الكهرباء في طرابلس، 2 يناير 2023 (الشركة العامة للكهربائ)

جانب من أعمال صيانة محطات الكهرباء في طرابلس، 2 يناير 2023 (الشركة العامة للكهربائ)