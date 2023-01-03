استخراج 3 جثث مجهولة الهوية من مقبرة بطريق سالم بن علي في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء اليوم الثلاثاء، استخراج 3 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جرى اكتشافها بطريق سالم بن علي في مدينة ترهونة من قبل فرق إدارة البحث عن الرفات التابعة للهيئة.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المقبرة عثر عليها بعد عمليات استكشاف بمدينة ترهونة قامت بها فرق إدارة البحث عن الرفات التابعة للهيئة بعد ورود بلاغ بشأنها إلى الهيئة من قوة دعم المديريات.

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وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة، استخراج 8 جثث من مقبرة جرى اكتشافها قبل يومين بالمكتب العام في مدينة ترهونة، وعرضها على الطب الشرعي وأخذ عينات منها للمطابقة مع أهالي الضحايا.

انتشار الجثامين من مقبرة عثر عليها بطريق سالم بن علي في ترهونة، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

انتشار الجثامين من مقبرة عثر عليها بطريق سالم بن علي في ترهونة، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

انتشار الجثامين من مقبرة عثر عليها بطريق سالم بن علي في ترهونة، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

انتشار الجثامين من مقبرة عثر عليها بطريق سالم بن علي في ترهونة، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)