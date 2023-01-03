استخراج 8 جثث مجهولة الهوية من المكب العام بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج ثماني جثث مجهولة الهوية من المكب العام بترهونة.

وأشارت الهيئة في بيان، أمس الإثنين، إلى استخراج هذه الجثث بالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بعد أخذ الإذن من مكتب النائب العام.

ومن المقرر إحالة الجثامين لعرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، ولأخذ عينات منها من قبل الفريق المختص للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وإحالتها لإدارة المختبرات لمطابقتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين.

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ويوم الأحد، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بدء عمليات استخراج جثث من مقبرة جماعية بمكب القمامة العام بمدينة ترهونة الإثنين.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الهيئة استخراج 18 جثه مجهولة الهوية في سرت ونقلها إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة، بناء على البلاغ الوارد للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين من نيابة سرت الجزئية الأسبوع الماضي.