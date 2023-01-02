بالصور: نيابات ليبيا تدخل مرحلة «التحول الرقمي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، أن النيابات استجابت إلى توجيهات الصور بمباشرة العمل ببرنامج التحول الرقمي، مشيرة إلى بدء مواءمة إجراءات العمل مع متطلبات منظومة العمل في هيئة النيابة العامة اعتبارا من يوم أمس الأحد.

ووجَّه النائب العام، مطلع العام الماضي، بتدشين وحدة التحوّل الرقمي بإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة ومستدامة، بغية الإفادة من أدوات وأساليب الرقمنة.

تحسين فعالية وسرعة الإجراءات القضائية

ونوه بيان صادر عن مكتب النائب العام بأن الهدف هو «تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة القضائية وجعلها في متناول الجميع، وترسيخ مفهوم الشفافية في هيئة النيابة العامة، وتحسين فعالية الإجراءات القضائية وسرعتها، وتيسيرها؛ لضمان ممارسة الحق في العدالة وفي النفاذ إليها بسرعة وكفاءة؛ من خلال ترشيد الزمن المرتبط بالنشاط القضائي».

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ومن بين الأهداف الأخرى التي حددها النائب العام «إعداد إحصاءات دقيقة مصنَّفة؛ لتوفير قراءة علمية واقعية متعمِّقة للبيانات ومؤشراتها الدالة على حال حقوق الإنسان، ومعاونة السلطة التشريعية في تقييم جودة التشريع الجزائي».

كذلك يهدف مشروع التحول الرقمي إلى «قياس الأثر المترتب على تنفيذ التشريع الجزائي وتطبيقه؛ استنادا إلى بيانات قضائية وإدارية دقيقة، ومدُّ راسمي السياسة العامة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات».

أحد موظفي النيابة العامة أمام جهاز الحاسوب مع دخولها مرحلة التحول الرقمي، 2 يناير 2022. (مكتب النائب العام)

أحد موظفي النيابة العامة أمام جهاز الحاسوب مع دخولها مرحلة التحول الرقمي، 2 يناير 2022. (مكتب النائب العام)

أحد موظفي النيابة العامة أمام جهاز الحاسوب مع دخولها مرحلة التحول الرقمي، 2 يناير 2022. (مكتب النائب العام)