«التعليم» تطلق المرحلة الثانية من خطة التحول الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انطلاق المرحلة الثانية من خطة التحول الرقمي.

وتشمل المرحلة برنامج تَّدريب بالتعاون مع منظمة «يونيسف» لمديري ورؤساء الأقسام بِمكاتب الخِدمة الاجتِماعية والصّحة المدرسية والدَّعم النفسي، ومكاتب المعلومات والتوثيق بمُراقبات التَّربية والتَّعليم بِبلديات طرابلس الكُبري، وذلك بالمركز العام لِلتدريب وتطوير التَّعليم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

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حضر الفعالية مدير عام مركز التَّدريب وتطوير التَّعليم الدّكتور عبدالسلام الصغيّر، ومدير مركز المعلومات والتوثيق الدّكتور محمد البشتي، ومُدير مركز جودة واِعتماد المُؤسسات التّعليمية الدّكتور الصّادق محمد أبوالقاسم، ومُدير إدارة الخِدمة الاجْتماعية والصّحة المدرسية والدَّعم النفسي بِالوزارة نادية البكوش.