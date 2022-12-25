  • Alwasat News
Atwasat

حبس شخصين بتهمة الاتجار بالآثار في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 01:10 صباحا
حبس شخصين بتهمة الاتجار بالآثار في البيضاء
قطع آثرية وجدت بحوزة المتهمين، 25 ديسمبر 2022. (مكتب النائب العام)
alwasat radio

أعلن مكتب النائب العام، الأحد، تقديم شخصين للمحاكمة بحالة حبس احتياطي؛ بتهمة الاتجار في الآثار.

وقال المكتب في بيان، إن وكيل نيابة النظام في نطاق دائرة محكمة استئناف البيضاء حقق في «مشروعية حيازة شخصين لقطع فنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح الأثر المنقول؛ فاستدلَّ على أن الآثار المنقولة وضعت في دائرة التعامل غير المشروع تحت باعث الاتجار غير المشروع».

- القبض على متهم بالترويج لبيع قطعة أثرية في الزاوية « على الإنترنت»

وتابع البيان: «ولرجحان إدانة من اتخذت في مواجهتهما الإجراءات ؛ انتهت النيابة العامة إلى تقديمهما للمحاكمة بحالة حبس احتياطي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم

مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري

تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن في ذكرى الاستقلال: الليبيون يستحقون حكومة موحدة ومنتخبة
واشنطن في ذكرى الاستقلال: الليبيون يستحقون حكومة موحدة ومنتخبة
في ذكرى الاستقلال.. كندا: ليبيا تستحق السلام والاستقرار
في ذكرى الاستقلال.. كندا: ليبيا تستحق السلام والاستقرار
تعليق الدراسة يومين في الكفرة بسبب «نزلات البرد والحمى»
تعليق الدراسة يومين في الكفرة بسبب «نزلات البرد والحمى»
مقررة أممية: قتل النساء في ليبيا آخذ في الازدياد.. ولابد من إجراءات عاجلة لحمايتهن
مقررة أممية: قتل النساء في ليبيا آخذ في الازدياد.. ولابد من ...
الخارجية الأميركية تكشف عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين في 2021
الخارجية الأميركية تكشف عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين في 2021
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه على مليون و75 ألف دينار
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه ......
المزيد
حبس شخصين بتهمة الاتجار بالآثار في البيضاء
حبس شخصين بتهمة الاتجار بالآثار في البيضاء...
حكم بالسجن 3 سنوات ضد رئيس سابق لشركة «البنية» للاستثمار
حكم بالسجن 3 سنوات ضد رئيس سابق لشركة «البنية» للاستثمار...
المالديف تتطلع لتعزيز التعاون مع ليبيا
المالديف تتطلع لتعزيز التعاون مع ليبيا...
الخارجية الأميركية تكشف عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين في 2021
الخارجية الأميركية تكشف عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين في ......
مقررة أممية: قتل النساء في ليبيا آخذ في الازدياد.. ولابد من إجراءات عاجلة لحمايتهن
مقررة أممية: قتل النساء في ليبيا آخذ في الازدياد.. ولابد من ......
المزيد