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أمطار متفرقة على ليبيا أول أيام العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 08:57 صباحا
أمطار متفرقة على ليبيا أول أيام العام 2023
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة من اليوم الأحد (1 يناير 2023). (أرشيفية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية احيانا ومتوقع ان تكون جيدة على (مناطق الجبل الأخضر والخليج)، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية ولاتتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجفرة.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية. 

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

أمطار متفرقة على ليبيا أول أيام العام 2023
أمطار متفرقة على ليبيا أول أيام العام 2023
أمطار متفرقة على ليبيا أول أيام العام 2023
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