مديرية أمن بنغازي: ضبط شبكة لممارسة الأعمال المُنافية للآداب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط امرأة تشادية الجنسية تُدير شبكة لممارسة الأعمال المُنافية للآداب وتعاطي المخدرات، مشيرة إلى القبض على أكثر من شخص تورطوا مع المرأة.

وأوضحت المديرية، في بيان أمس الجمعة، «ورود معلومات لقسم التحريات العامة بالمُديرية امرأة تشادية حامل بطريقة غير شرعية وتدير شبكة لإقامة الحفلات»، منوهة إلى استدراج هذه المرأة «فتيات من الجنسية السودانية وتجهيز حفلات مُختلطة بين الرجال والنساء وممارسة الزنا وتعاطي الخمور وتقام هذه الحفلات بإحدى الصالات بمنطقة الماجوري وفي اماكن مختلفة.

ماذا وجد رجال التحريات مع المرأة التشادية؟

وجمعت عناصر التحريات معلومات عن تلك المرأة ومحل سكنها، ليتم استيقافها بعد خروجها في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلاً على متن سيارة سوداء اللون، وبرفقتها ثلاثة نساء من الجنسية السودانية وثلاثة رجال من الجنسية التشادية، ليتم تتبع المركبة وإستيقافها من قبل أعضاء التحريات هي ومن معها وكانوا بحوزتهم مبالغ مالية وفي حالة سكر ظاهر، وفق مكتب الإعلام الأمني في بنغازي.

وبينت التحقيقات أنها تدعى «ف.م.ع» وتبلغ من العمر 35عاما وإعترفت أنها باسقاط جنينها بعد أن كانت حامل بطريقة غير شرعية، وأفادت بأن زوجها موجود بدولة تشاد منذ فترة طويلة. وإعترف المتهمون بأنهم كانو مدعوين لحفل ساهر لتعاطي المخدرات وممارسة الأعمال المُنافية للآداب ليحالوا إلى النيابة العامة.

شبكة لممارسة الأعمال المُنافية للآداب وتعاطي المخدرات عقب ضبطها في بنغازي، 30 ديسمبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)