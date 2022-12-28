«بلدي مصراتة» يبحث مع فريق أممي معالجة ظاهرة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

استـقبل أعضاء المجلس البلدي مصـراتة، اليوم الأربعـاء، فريقًا من وكالات الأمم المتحدة، لبحـث سُبـل التعـاون المشتـرك، في إطـار الدعم الإنسـاني ومعالجة ظاهـرة الهجـرة غير النظـامية، بحسب بيان نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك».

وضم الفريق الأممي كلاً من: نـائب الممثل الخـاص للأمين العـام ومنسـق الشـؤون الإنسـانية جورجيت غانيـون، ونائب رئيس بعثة المنـظمة الدوليـة للهجـرة نـاتـاليـا كـلادويـا، ومندوب برامج الأمم المتحـدة الإنمـائي خالد عمـران، ومنـدوب برنـامج الأغـذية العـالمي سفيـان الأشهب، وممثل عن اليـونسيف محمد حسين، بالإضافة إلى مسـؤول الشـؤون الإنسـانية عبدالبـاري عبدالقـاسم.

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من جانبها، أكـدت نـائب الممثل الخـاص للأمين العـام جورجيت غانيـون ضـرورة توحيـد جهـود المنـظمات التـابعة للأمم المتحـدة، مشـددًا علـى «ضـرورة التنسيـق مع حكـومة الوحـدة الوطنيـة وفـق مذكـرة التفـاهم، بشـأن التعـاون المشتـرك بين الحكـومة والبعثـة، والـذي يشمـل الجـانب الإنساني والاجتمـاعي والاقتصـادي بما يحقق كفـاءة العمـل في الجوانب الإنـسانية».

المجلس البلدي مصـراتة يستقبل فريقًا من وكالات الأمم المتحدة، الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)