ملتقى وكلاء دواوين البلديات يناقش عقبات وتحديات اللامركزية

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش فعاليات ملتقى وكلاء دواوين البلديات ومسؤولي نقل الاختصاصات بالبلديات التي انطلقت أمس الإثنين في طرابلس، العقبات والتحديات التي حالت دون النهوض باللامركزية، بحسب ما أعلنته وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ويقام الملتقى بفندق باب البحر بطرابلس ويستمر يومين، تحت رعاية رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بحضور وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ومدير البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات بوحدات الإدارة المحلية نصر المحتوت.

البرنامج العام لملتقى وكلاء دواوين البلديات

وأوضحت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن البرنامج العام ملتقى وكلاء دواوين البلديات ومسؤولي نقل الاختصاصات بالبلديات يتضمن جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية بإدارة مستشاري ومديري الإدارات بالوزارة.



وخصص المحور الأول خلال اليوم الأول للملتقى لجلسة حوارية بعنوان «رحلة نحو اللامركزية» وبين فيها المتحدثون أهمية عقد المزيد من ورش العمل بشأن اللامركزية لتزويد الوكلاء والمسؤولين بالمزيد من الأفكار والمقترحات التي تخدم قانون الإدارة المحلية.

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ولفت المتحدثون إلى أن فكرة اللامركزية جاءت ضمن مبادرات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والتي تهدف إلى تنمية وتفعيل دور المجتمعات المحلية في عملية التخطيط التنموي، داعين بذات الوقت إلى أهمية معالجة كافة العقبات والتحديات القابعة أمام اللامركزية سيما المتعلقة بتوفير المقار اللازمة والصلاحيات لإدارة مجتمعاتهم، وفق الوزارة.

أما المحور الثاني للملتقى فشهد محاضرة بعنوان «التحول الرقمي» تناولت مفهوم الإبداع التكنولوجي ومقوماته وعوائده على الأفراد والمؤسسات، مع عرض حالات وأمثلة تطبيقية لاستخدام الإبداع التكنولوجي في عملية التحول الرقمي في مؤسسات الأعمال والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي.

وتضمن المحور الثالث جلسة حوارية عن الموارد المالية للبلديات ناقش خلالها المتحدثون تقييم نقاط القوة والضعف واقتراح الإصلاحات والتدابير الكفيلة بتحسين الموارد الذاتية الجبائية وغير الجبائية للبلديات بما من شأنه أن يقلّص تدريجيّا من عمق الفوارق بينها على مستوى الإمكانيات الفعلية المتوفرة لديها.

دور حكومة الوحدة في دعم اللامركزية

وقالت وزارة الحكم المحلي إن المشاركين في فعاليات الملتقى عرضوا «العقبات والتحديات التي حالت دون النهوض باللامركزية، داعين إلى أهمية أن يعالج قانون الإدارة المحلية كافة الاختلالات وصولا إلى إنجاح فكرة اللامركزية».

واختتمت فعاليات اليوم الأول بكلمة لوزير الحكم المحلي بدرالدين التومي رحب فيها بوكلاء دواوين البلديات ومسؤولي نقل الاختصاصات بالبلديات، مشيرا إلى أن حضورهم ومساهمتهم بفاعلية في هذا الملتقى سيسهم في الخروج بتوصيات تعزز من إرساء اللامركزية وفق رؤية استراتيجية ناضجة وفاعلة، كما عبر أيضا عن تقديره لدور حكومة الوحدة الوطنية تجاه الخروج بقانون لامركزية عصري وإدارة محلية ناجعة تنعكس بدورها إيجابا على واقع المجتمعات المحلية.

ملتقى وكلاء دواوين البلديات ومسؤولي نقل الاختصاصات بالبلديات في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)

ملتقى وكلاء دواوين البلديات ومسؤولي نقل الاختصاصات بالبلديات في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)

ملتقى وكلاء دواوين البلديات ومسؤولي نقل الاختصاصات بالبلديات في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)