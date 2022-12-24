حبس مدير سابق بمصرف الصحاري أبوسليم بتهمة اختلاس 1.9 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العام بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحاري- أبوسليم، ومساعده، ومسؤول قسم الحسابات الجارية في الفرع؛ بتهم متعلقة باختلاس مليون و947 ألفا و956 دينارا.

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن تحقيقا جرى لمعرفة الظروف الملابسة لواقعة الاختلاس، وخلص إلى «تآمر قادة فرع المصرف وقيامهم بتزوير القيودات المحاسبية، وإجراء تحويلات مالية إلى حساب مصرفي مفتوح بفرع آخر، فتحصلوا بذلك على منافع مادية غير مشروعة استوجبت الملاحقة».

وحسب البيان، فقد أمر المحقق بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيا واتخاذ التدابير الرامية إلى رد متحصلات الجريمة.

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حبس مدير سابق لفرع مصرف الصحاري جنزور

ونهاية نوفمبر، أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحاري جنزور، وموظف قائم على إدارة المقاصة الإلكترونية في السابق، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وأوضح بيان صدر عن مكتب النائب العام حينذاك، أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، باشر التحقيق إزاء تنفيذ موظفين بفرع المصرف بجنزور عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية، والقيود المحاسبية المتعلقة بها.