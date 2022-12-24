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في ذكرى الاستقلال.. ألمانيا تدعو إلى «تسريع» التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 08:08 مساء
في ذكرى الاستقلال.. ألمانيا تدعو إلى «تسريع» التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار
مقر وزارة الخارجية الألمانية. (صورة من موقع الوزارة الرسمي)
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هنأت ألمانيا ليبيا لمناسبة عيد استقلالها الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام، داعية جميع الأطراف إلى تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، مؤكدة دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بشكل كامل في هذا الصدد.

ورحبت وزارة الخارجية الألمانية في بيان تشابه في مفرداته ومضمونه مع بيان نظيرتها البريطانية لنفس المناسبة، بجهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لتنشيط العملية السياسية في ليبيا، مؤكدة دعم برلين الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحسب الدبلوماسية الألمانية، فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحرة والنزيهة والشفافة والشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء ليبيا تمثل «الإرادة الواضحة للشعب الليبي الذي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة الوطن بأسره إلى جانب مجلس تشريعي يتمتع بتكليف جديد».

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دعوة ألمانية للفاعلين الليبيين للوفاء بمسؤوليتهم تجاه الشعب
ودعت ألمانيا جميع الفاعلين الليبيين والأطراف الأساسية المعنية إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، عن طريق المشاركة البنّاءة، للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان؛ من أجل تحقيق الأمن والازدهار والاستقرار على المدى الطويل.

وحضت الخارجية الألمانية جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على الأساس الدستوري. وقالت: «إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع حول خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية، فيمكن، ويجب استخدام الآليات البديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية الموقتة التي عفا عليها الزمن».

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