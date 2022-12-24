مصر وقطر وفرنسا وتركيا تهنئ ليبيا بالذكرى الـ71 للاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت كل من قطر وفرنسا وتركيا التهنئة إلى الليبيين لمناسبة الذكرى 71 للاستقلال، التي توافق اليوم السبت (24 ديسمبر)، متمنين أن يسود الأمن والتقدم البلاد.

وبعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الذي تحقق في العام 1951.

وكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لدولة #ليبيا حكومةً وشعباً بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار».

وزير خارجية قطر: نعمل على تنمية العلاقات مع ليبيا

وأشاد بن عبدالرحمن بـ«العلاقات الوطيدة بين بلدينا الشقيقين والتي نعمل على تنميتها في المجالات كافة».

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تمنيات فرنسية لليبيين بالأمن والديمقراطية

وقال السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج إنه يتقدم إلى الشعب الليبي بـ«بأحر التهاني والتبريكات، متمنيا له المستقبل الذي يطمح إليه من وحدة وأمن وسيادة وحرية ديمقراطية وسيادة القانون».

كما تلقى المنفي، برقية تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر خلالها عن تمنياته وشعبه «للشعب الليبي بالسلام والرفاهية».

وأشار إلى «عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتي ترجع لأكثر من خمسة قرون ماضية».

من جانبها، اكتفت وزارة الخارجية التركية بنشر علمي البلدين، قائلة: «نتقدم بخالص التهاني لصديقتنا وشقيقتنا ليبيا بمناسبة اليوم الوطني».