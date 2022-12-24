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دغيم: المنفي سيبدأ حوارا مع الأطراف المؤثرة لوضع آليات تسهم في حل الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 12:42 صباحا
دغيم: المنفي سيبدأ حوارا مع الأطراف المؤثرة لوضع آليات تسهم في حل الأزمة
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، (أرشيفية، المجلس الرئاسي)
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قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم، إن ‏رئيس المجلس، محمد المنفي، سيبدأ حوارا مع الأطراف المؤثرة، بشكل مباشر، لمعالجة مخاوفهم ووضع آليات شاملة تساهم في حل الأزمة الليبية.

وأشار دغيم إلى أن المنفي لن يسمح بأي أساس دستوري أو انتخابي «يُفصَّل حسب أشخاص، أو لأقصاء شخصيات بعينها»، فهدف المجلس هو جمع شتات الوطن على آليه تجمع كافة الأطراف وتحفظ حقوقهم وتزيل مخاوفهم، مهما كانت النتائج، حسب تصريح صحفي نقلا عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

دغيم: المجلس الرئاسي يرفض الصفقات السياسية
وأضاف دغيم: «نتفهم مصادر القلق المشروعة لفئات ليبية عديدة وشخصيات فاعلة وأساسية، بسبب التهميش والإقصاء وظلم توزيع العوائد أو محاولات إقصاء شخصيات من حقها الترشح والمشاركة السياسية».

وأكمل: «‏المجلس الرئاسي أطلق مقاربَته بخصوص الاستحقاق الدستوري والانتخابي، لأنه يرفض الصفقات السياسية ورهن مستقبل ليبيا في شخصيات أو مؤسسات فقدت الشرعية والمشروعية والمهلة المحددة لها بخارطة الطريق».

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