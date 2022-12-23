إقامة ملتقى صناع المحتوى العرب ضمن «أيام طرابلس الإعلامية»

القاهرة - بوابة الوسط

أقيم مساء الخميس في العاصمة طرابلس، ملتقى صناع المحتوى العرب، ضمن «أيام طرابلس الإعلامية» الذي يقام في احتفالية ختام «طرابلس عاصمة الإعلام العربي لعام 2022».

وألقى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي كلمة رحب خلالها بالحضور والمشاركين في الملتقى، مشيرا إلى الفرق الحاصل اليوم بين مفهوم الإعلام التقليدي والاتصال الحكومي الذي تشهد ليبيا تقدمًا فيه، معلنا قرب إطلاق حاضنة أعمال تحت مسمى «منصة صناع المحتوى الهادف».

- طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022

كما شهد الملتقى توقيع اتفاقية لرعاية صناع المحتوى بين صندوق دعم الإعلاميين والشركة الليبية القابضة للاتصالات، وندوة تعريفية بمدينة طرابلس الإعلامية.

تجدر الإشارة إلى أن ملتقى صناع المحتوى العرب، يأتي ضمن الفعاليات الختامية لحدث طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، التي تتضمن أيضًا عقد منتدى طرابلس الدولي للاتصال الحكومي، وإعلان جائزة السرايا الحمراء الدولية لصحافة السلام، واحتفال إحياء الذكرى الواحدة والسبعين للاستقلال.

جانب من ملتقى صناع المحتوى العرب في طرابلس، الخميس 22 ديسمبر 2022 (حكومتنا)