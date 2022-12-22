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وفد من ثالث قوة سياسية تركية معارضة لأردوغان يستطلع الوضع الليبي من بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 11:45 مساء
وفد من ثالث قوة سياسية تركية معارضة لأردوغان يستطلع الوضع الليبي من بنغازي
جانب من زيارة وفد حزب «حرکة الشعوب الدیمقراطي» التركي المعارض إلى بنغازي (الإنترنت)
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دعا حزب «حرکة الشعوب الدیمقراطي» التركي المعارض لسياسات الرئيس طيب رجب أردوغان من بنغازي، جميع القوات العسكرية والمرتزقة إلى الانسحاب من ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي للحزب، في بيان مساء الخميس، بأن وفدًا مؤلفًا من برلمانيين ومسؤولين بالحزب زاروا بنغازي بدعوة من حزب «حركة المستقبل الليبية».

وخلال الزيارة أجرى وفد حزب الشعوب الديمقراطي محادثات مع رئيس حركة المستقبل الليبية، وزير الخارجية الأسبق عبدالهادي الحويج ومسؤولين بالحزب. وذكر البيان أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية السلام والأخوة والتضامن بين شعبي البلدين.

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الاتفاقيات التركية مع حكومة الوحدة
وكان لحزب الشعوب الديمقراطي زيارة إلى نصب عمر المختار، أحد القادة البارزين في الكفاح من أجل الاستقلال الليبي، فيما عقد لقاءً مع مجموعة من المثقفين والكتاب والسياسيين والأكاديميين الليبيين في مركز بناء السلام وإدارة الأزمات، حيث جرى عقد ندوة تحت عنوان: «الاتفاقيات التركية مع حكومات طرابلس: أدوات للتدخل والهيمنة».

وتناول المشاركون خلال الندوة ضرورة انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا، وإقامة سلام عاجل، وتقرير مصير الشعب الليبي من خلال إجراء انتخابات على أساس ديمقراطي.

وقال سياسيون ليبيون، خلال الاجتماع، إن الأخوة بين شعبي تركيا وليبيا طويلة الأمد، وأنه لا ينبغي للحكومة التركية أن تنحاز إلى أي طرف في الأزمة الليبية، وأن توقعاتهم من تركيا هي خدمة السلام. وبحسب حزب الشعوب الديمقراطي، دعا سياسيون تركيا إلى سحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا.

وموازاة مع تواجد وفد حزب الشعوب الديمقراطي في ليبيا، والذي يعد ثالث أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان التركي، حددت النيابة العامة في أنقرة يوم الاثنين الماضي موعدا لتجميد حسابات الحزب الداعم لقضايا الأكراد، خلال محاكمة تبدأ في 10 يناير 2023.

وقبل نحو ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية التركية تلاحق الحزب الذي يحظى بحضور سياسي قوي، اتهامات من المدعي العام بأن له صلات عضوية مع «منظمة إرهابية»، وتحديدا حزب العمال الكردستاني المحظور وأن حسابات الحزب يجب تجميدها.

جانب من زيارة وفد حزب «حرکة الشعوب الدیمقراطي» التركي المعارض إلى بنغازي (الإنترنت)
جانب من زيارة وفد حزب «حرکة الشعوب الدیمقراطي» التركي المعارض إلى بنغازي (الإنترنت)
جانب من زيارة وفد حزب «حرکة الشعوب الدیمقراطي» التركي المعارض إلى بنغازي (الإنترنت)
جانب من زيارة وفد حزب «حرکة الشعوب الدیمقراطي» التركي المعارض إلى بنغازي (الإنترنت)
جانب من زيارة وفد حزب «حرکة الشعوب الدیمقراطي» التركي المعارض إلى بنغازي (الإنترنت)
جانب من زيارة وفد حزب «حرکة الشعوب الدیمقراطي» التركي المعارض إلى بنغازي (الإنترنت)
جانب من زيارة وفد حزب «حرکة الشعوب الدیمقراطي» التركي المعارض إلى بنغازي (الإنترنت)
جانب من زيارة وفد حزب «حرکة الشعوب الدیمقراطي» التركي المعارض إلى بنغازي (الإنترنت)
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