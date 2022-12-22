وصول رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الذي وصل العاصمة طرابلس اليوم الخميس.

وأوضح منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن زيارة ألتون تأتي «للمشاركة في افتتاح أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي المنعقد ضمن فعاليات اختتام احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام 2022».

- حكومة الدبيبة توقع مذكرة تفاهم من 4 بنود مع الجانب التركي في مجال الإعلام

ووقع اللافي وألتون في 3 أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام، شملت أربعة بنود هي: «مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، والتعاون في تبادل المحتوى المرئي، ومكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي، والتشجيع على رفع مستوى التعاون بين وكالات أنباء البلدين»، حسبما ذكر اللافي عبر حسابه على «تويتر» يومها.

استقبال اللافي لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخرالدين ألتون لدى وصوله مطار معيتيقة في طرابلس، الخميس 22 ديسمبر 2022. (حكومتنا)

استقبال اللافي لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخرالدين ألتون لدى وصوله مطار معيتيقة في طرابلس، الخميس 22 ديسمبر 2022. (حكومتنا)

استقبال اللافي لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخرالدين ألتون لدى وصوله مطار معيتيقة في طرابلس، الخميس 22 ديسمبر 2022. (حكومتنا)