اختراق حساب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

نشر حساب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش على «تويتر»، مساء الأربعاء، تغريدات تنتقد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي؛ وهو ما يشير إلى اختراق الحساب.

ونشر حساب المنقوش تغريدة أولى تستنكر تصريحات الدبيبة بشأن تسليم أبوعجيلة، وتعتبرها لا تمثل وزارة الخارجية، وفعلاً منافيًا للقيم الإنسانية، في حين دعت تغريدة ثانية النائب العام إلى سرعة إجراء تحقيقات لكشف المتورطين في «اختطاف» المواطن.

منصة « حكومتنا » : جار استرداد الحساب

وأشارت منصة «حكومتنا» إلى تعرض عدد من المواقع الليبية لهجوم إلكتروني أشارت إليه الشركة القابضة للاتصالات. ولفتت إلى حدوث خرق أمني للحساب الرسمي لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش على منصة «تويتر»، وأن الفرق الفنية تعمل على استرداد الحساب والتواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

- «خارجية الوحدة» تعلن استعادة حسابها على «تويتر»

وتعرض حساب وزارة الخارجية على «تويتر» لاختراق، قبل أن تعلن مساء الأربعاء نجاحها في استعادته.

وحدث ليل «الإثنين - الثلاثاء» اختراق لحساب الوزارة بتدوينة ترفض تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى أميركا، المتهم بدور مزعوم في قضية «لوكربي»، واعتبرته يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية، وطالبت بالتحقيق في الواقعة.