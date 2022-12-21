«خارجية الوحدة» تعلن استعادة حسابها على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، استعادة حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد تعرضها لاختراق صباح أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة تمكن من استعادة الحساب على «تويتر»، كما باشرت بالتحقيق في هذه الحادثة، مؤكدة أنها «على تواصل مع الجهات المعنيَّة، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتورطين».

- «خارجية الوحدة» تعلن اختراق حسابها على «تويتر»

وحدث ليل «الإثنين - الثلاثاء» اختراق لحساب الوزارة بتدوينة ترفض تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى أميركا، المتهم بدور مزعوم في قضية «لوكربي»، واعتبرته يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية، وطالبت بالتحقيق في الواقعة.