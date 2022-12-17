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باتيلي يدعو مرشحين للرئاسة إلى التوافق على مقترح موحد لكسر الجمود السائد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 08:03 مساء
باتيلي يدعو مرشحين للرئاسة إلى التوافق على مقترح موحد لكسر الجمود السائد
لقاء باتيلي مع مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية، 17 ديسمبر 2022. (حساب باتيلي على تويتر)
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دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم السبت، مرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى التوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد.

وقال باتيلي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر» إنه التقى مجموعة من الشخصيات من مختلف أنحاء ليبيا والذين سبق أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض أن تجرى قبل عام من الآن، حيث دعاهم إلى التوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة.

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وحض المبعوث الأممي المرشحين السابقين على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة، مؤكدا أن الليبيين عازمون على جعل العام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.

باتيلي يحث الراغبين في الترشح على الاستقالة
ودعا باتيلي، أمس الجمعة، إلى استقالة كل من يرغبون في الترشح من وظائفهم الحالية لخلق فرص متكافئة للجميع في الانتخابات، مشيرا إلى أهمية طرح سبل لضمان تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة ومتزامنة، في ظل إدارة موحدة ومحايدة.

وطالب المبعوث الأممي خلال إحاطته بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، الجمعة، بممارسة الضغط على القادة السياسيين في ليبيا للإسراع من إعداد قاعدة دستورية، لافتا إلى إمكانية اللجوء لحلول بديلة في حال عدم توصل رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى توافق في هذا الملف.

لقاء باتيلي مع مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية، 17 ديسمبر 2022. (حساب باتيلي على تويتر)
لقاء باتيلي مع مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية، 17 ديسمبر 2022. (حساب باتيلي على تويتر)
لقاء باتيلي مع مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية، 17 ديسمبر 2022. (حساب باتيلي على تويتر)
لقاء باتيلي مع مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية، 17 ديسمبر 2022. (حساب باتيلي على تويتر)
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