باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

استمع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى أفكار قدمها ممثلون عن «ملتقى حوار الشباب»، قال إنها أثارت إعجابه، بشأن معالجة الأزمة السياسية الراهنة.

وقال باتيلي، وفق منشور عبر صفحة البعثة على «فيسبوك»، إنه التقى اليوم الخميس مجموعة من الشباب والشابات الليبيين من جميع أنحاء البلاد يمثلون ملتقي حوار الشباب.

وأكد المبعوث الأممي، خلال اللقاء، أن «الشباب والمرأة في ليبيا شركاء أساسيون في عملية المصالحة والسلام والاستقرار»، لافتا إلى ضرورة إشراك الشباب والنساء في العملية السياسية والمساهمة في بناء مستقبل ليبيا.

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وشدد باتيلي على أن «الطريق إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي بشكل مستدام يتم بالضرورة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن».

يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، سيقدم عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس غدًا الجمعة، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي لإطلاعه على الوضع في ليبيا.

جانب من لقاء عبدالله باتيلي وممثلين عن «ملتقى حوار الشباب»، الخميس 15 ديسمبر 2022 (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

جانب من لقاء عبدالله باتيلي وممثلين عن «ملتقى حوار الشباب»، الخميس 15 ديسمبر 2022 (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

جانب من لقاء عبدالله باتيلي وممثلين عن «ملتقى حوار الشباب»، الخميس 15 ديسمبر 2022 (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

جانب من لقاء عبدالله باتيلي وممثلين عن «ملتقى حوار الشباب»، الخميس 15 ديسمبر 2022 (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

جانب من لقاء عبدالله باتيلي وممثلين عن «ملتقى حوار الشباب»، الخميس 15 ديسمبر 2022 (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)