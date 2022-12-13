«التعليم» تبحث إنشاء بنك الأسئلة ومكافحة الغش

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء بنك الأسئلة ومكافحة الغش.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة إصلاح التعليم الأساسي والثانوي، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، مع مديري مراكز المعلومات والتوثيق والامتحانات والمناهج التعليمية والبحوث التربوية ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وناقش الاجتماع إدراج مهارات القرن الواحد والعشرين في المناهج التعليمية، وتفعيل وتطوير البحوث التربوية، وتنمية مهارات المعلمين ورخصة مزاولة المهنة.