الدبيبة يقرر إلغاء رسوم تجديد القيد ومضاعفة المنحة الجامعية للعام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، تعليماته بمضاعفة المنحة الجامعية للعام الجامعي المقبل، وإلغاء جميع الرسوم المستحقة مقابل تجديد القيد واستخراج إفادات التخرج.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية تسليم بطاقات المنحة الجامعية للطلاب التي نظمتها وزارة التعليم العالي، بحسب منشور للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة على «فيسبوك».

الدبيبة: الضرر جسيم في البنية التعليمية

وأشار الدبيبة، خلال الاحتفالية، إلى الضرر الجسيم في البنية التعليمية، لكنه شدد على المضي قدمًا في تجاوز هذه التحديات، لافتا إلى أن المستوى التعليمي تأثر بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وتابع: «أنجزنا وعدنا بصرف المنحة الجامعية بعد سنوات من توقفها رغم أن قيمتها غير كبيرة»، داعيًا الشباب إلى «المحافظة على السلام ووحدة ليبيا وأن ينظروا للمستقبل المشرق»، معتبرًا أنَّ الشباب «هم المستفيد الأول من الاستحقاق الانتخابي ويجب رفض كل الحلول التلفيقية الأخرى».

- حكومة الوحدة: بدء تسليم بطاقات منحة الطلبة الأسبوع المقبل

بطاقات المنحة الجامعية للطلاب

وفي الخامس من أكتوبر الماضي، وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اتفاقية تعاون مع مصرف الجمهورية لتنفيذ منحة الطلاب التي أقرها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في لقائه بالفعاليات الشبابية.

وقالت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على «فيسبوك»، آنذاك، إن الاتفاقية الموقعة مع مصرف الجمهورية تنص على صرف بطاقة إلكترونية لجميع الطلبة الدارسين في الجامعات الليبية يستطيع من خلالها الطالب المستفيد سحب المبلغ المقرر من خلال أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق دون خصم عمولة الخدمة من المصرف.