حكومة الوحدة: بدء تسليم بطاقات منحة الطلبة الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن بدء تسليم البطاقات الإلكترونية الخاصة بمنحة الطلبة مطلع الأسبوع المقبل.

وأفاد منشور عبر منصة حكومتنا التابعة للحكومة على «فيسبوك»، بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، التقى اليوم المُكلفين من الوزارة ومصرف الجمهورية بتنفيذ المشروع الوطني لمنحة الطلبة، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن المنحة بعد وصول البطاقات الإلكترونية الخاصة بها، حيث جرى الاتفاق على البدء الفعلي في تسليم البطاقات مطلع الأسبوع المقبل.

صرف بطاقة إلكترونية لجميع الطلبة

وفي الخامس من أكتوبر الماضي، وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اتفاقية تعاون مع مصرف الجمهورية لتنفيذ منحة الطلاب التي أقرها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في لقائه بالفعاليات الشبابية.

- وزارة التعليم العالي ومصرف الجمهورية يوقعان اتفاقية لتنفيذ منحة الطلاب

وقالت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على «فيسبوك»، آنذاك، إن الاتفاقية الموقعة مع مصرف الجمهورية تنص على صرف بطاقة إلكترونية لجميع الطلبة الدارسين في الجامعات الليبية يستطيع من خلالها الطالب المستفيد سحب المبلغ المقرر من خلال أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق دون خصم عمولة الخدمة من المصرف.

وأوضح الوزير عمران القيب أن الوزارة خصصت حسابًا مصرفيًا لتلقي مبالغ منحة الطلاب، وذلك لإبعاد الشبهات وضمان الشفافية، مؤكدًا أنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على صرف المنحة لجميع الطلاب دون استثناء، ودعاهم إلى الإسراع بالتسجيل، مشيرًا إلى أن الدبيبة سيوزع أول دفعة من بطاقات صرف المنحة.