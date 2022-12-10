مديرية أمن بنغازي: إنشاء مركز شرطة بحي السلام

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد مدير مديرية أمن بنغازي، اللواء نوري الساعدي، منطقة حي السلام، خاصة العقار الذي سيجري إنشاء مركز شرطة حي السلام عليه، بالإضافة إلى مرفقين صحيين جديدين لأهالي المنطقة وسكانها.

شارك في الزيارة وكيل وزارة الداخلية ورئيس غرفة الطوارئ والتنظيم فرج اقعيم، حسبما أوضحت مديرية الأمن في بيان، مساء أمس الجمعة.

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اهتمام بتحسين الخدمات الأمنية والصحية

ونوه البيان إلى اتفاق وزارة الداخلية مع مصلحة الأملاك العامة ببنغازي، بالإضافة لإدارة الخدمات الصحية بالمدينة على إنشاء مركز صحي مكتمل ومركز شرطة حي السلام بالمنطقة، وذلك لتحسين الخدمات الأمنية والصحية المقدمة للمواطن.

جانب من تفقد موقع إنشاء مركز شرطة بحي السلام، 9 ديسمبر 2022 (مديرية أمن بنغازي)

مسؤولون أمنيون بمديرية أمن بنغازي خلال تفقد موقع إنشاء مركز شرطة بحي السلام، 9 ديسمبر 2022 (مديرية أمن بنغازي)