الدبيبة يأذن بإنشاء 3 ملاعب رياضية جديدة في طرابلس وبنغازي وسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، قرارًا بشأن منح الإذن لوزارة الرياضة بالتعاقد على تصميم وإنشاء ثلاثة ملاعب رياضية رئيسية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها بسعة 30 ألفًا و20 ألفًا و10 آلاف متفرج على الترتيب.

لاحقا وجَّه وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي ورة الشروع والبدء الفوري في إعداد كافة الإجراءات العاجلة لتنفيذ هذا القرار الذي يحمل رقم 1000 لسنة 2022.

الجويفي يوجه بالتعاقد مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة

وشدد الوزير على مكتب المشروعات بالوزارة بضرورة الشروع العاجل في تنفيذ حيثيات قرار رئيس الحكومة بتفاصيله والتعاقد مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في بناء الملاعب الرياضية الحديثة من أجل تنفيذ الملاعب الثلاثة، وأعطى تعليماته بضرورة أن يكون تصميم هذه الملاعب على أحدث طراز ووفق المعايير الفنية المحددة من الـ«فيفا».

- خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة

واعتبر الجويفي أن هذا القرار «يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الحكومة بالرياضة، وحرصه على النهوض بالبنى التحتية الرياضية في ليبيا وفق برنامج عودة الحياة»، لافتا إلى أن صدور القرار يأتي استجابة سريعة من مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 بالكتاب الصادر من وزارة الرياضة رقم (80) المؤرخ 20/9/2022م.