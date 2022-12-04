تعرض للتفجير مرتين.. إعادة افتتاح جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، إعادة افتتاح الجسر الثاني الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس ومنطقة الصابري، وفق بيان صادر عن البلدية.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان البلدية الانتهاء من أعمال صيانة الجسر الذي تعرض للتفجير مرتين، آخرها في 25 أبريل العام 2017، على يد «جماعات إرهابية» التي كانت تنشط في المدينة حينها.

- الانتهاء من صيانة جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط بنغازي

- تفجير جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط مدينة بنغازي

- الثني يوجه بإعادة بناء جسر في بنغازي تعرض لتفجير العام 2017

تعليمات سابقة من عبدالله الثني

وفي 21 يونيو العام 2020، أصدر رئيس الحكومة الموقتة السابقة عبدالله الثني، تعليماته بالبدء في إعادة إنشاء الجسر، وفق البلدية.

وجاء إصلاح الجسر ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، وبتنفيذ من شركة أكاكوس للمُقاولات والاستثمار العقاري، وإشراف إدارة المشروعات بالبلدية.