ضبط وافد ببنغازي مطلوب لمديرية أمن طبرق في عدة وقائع نصب واحتيال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، مساء اليوم الأربعاء، أن أعضاء التحريات التابعين لمركز شرطة قاريونس، تمكنوا من القبض على شخص وافد مطلوب لدى مديرية أمن طبرق في عدة وقائع نصب واحتيال على مواطنين بمبالغ مالية ضخمة.

وأوضحت المديرية في بيان أن المتهم ألقي القبض عليه بعد التأكد من صحة المعلومات التي وردت بشأنه إلى مركز شرطة قاريونس، مشيرة إلى أنه أنكر هويته عند القبض عليه وكذلك بعد نقله إلى مركز الشرطة للاستدلال معه وأفاد بأنه يدعى «م.م.ص».

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وأضافت مديرية أمن بنغازي أن المتهم اعترف بعد الضغط عليه «بأنه يُدعى (و.أ.م) وأنه مطلوب لدى مديرية أمن طبرق على ذمة وقائع نصب واحتيال وكان منتحلاً شخصية أخرى كي لا يتمكن رجال الأمن من التعرف عليه».

وأكدت مديرية أمن بنغازي تسليم المتهم إلى مديرية أمن طبرق وذلك في إطار التعاون بين مديريات الأمن لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.