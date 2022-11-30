ضبط تشكيل نسائي يمتهن النصب والاحتيال في قاريونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابي مكون من مجموعة نساء، يمتهن النصب والاحتيال، ويحركهن شخص نزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وأفادت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن مركز شرطة قاريونس ضبط مجموعة من النساء يقمن بالنصب والاحتيال على أصحاب معارض السيارات عن طريق صكوك مصدقة مزورة.

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وأضاف البيان أن التحريات توصلت إلى الرأس المدبر للتشكيل، والذي يستعمل النساء في عمليات النصب والاحتيال، إذ تبين صدور حكم قضائي بالسجن بحقه وأنه نزيل مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وتفيد التفاصيل بأن الشخص سالف الذكر يقوم بالاتصال بأصحاب معارض السيارات عن طريق الإنترنت وإغرائهم برفع سعر السيارة مقابل صك، وإرسال إحدى النساء لتتسلم المركبة، وتسليم الصك المزور لصاحب المعرض. وبتكثيف التحريات جرى ضبط كل أفراد التشكيل وأُحيلوا إلى النيابة العامة، وفق البيان.