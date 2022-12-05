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رابطة «ضحايا ترهونة» تكشف هوية 12 جثة منتشلة الشهر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 01:56 صباحا
رابطة «ضحايا ترهونة» تكشف هوية 12 جثة منتشلة الشهر الماضي
مقبرة جماعية مكتشفة حديثا في ترهونة. (هيئة البحث عن المفقودين)
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كشفت رابطة ضحايا المقابر الجماعية بمدينة ترهونة عن التعرف على هوية 12 جثة منتشلة الشهر الماضي، من عدة مواقع بالمدينة.

ووفق ما نشرته الرابطة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، فإن عائلات الضحايا بالمدينة يتهمون ما يعرف بـ«مليشيا الكاني» التي سيطرت على مدينة ترهونة السنوات الماضية بارتكاب هذه الجرائم وسط تنديد محلي ودولي واسعين، مطالبة بضرورة محاسبة المتورطين فيها.

الكشف عن 12 جثة منها 6 حالات من ترهونة
وأوضحت رابطة الضحايا أن الجثث الـ12، منها 6 حالات من ترهونة، وحالتين اثنتين من قصر بن غشير، ومثلهما من طرابلس، وحالة من سوق الخميس، ومثلها من بني وليد.

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وأشارت الرابطة إلى أن الجثث التي جرى التعرف على هويتها، من بينها فرج الشارف مسعود الترهوني، من مواليد عام 1989، وكان يعمل بشركة تموين بمطار طرابلس، وينتمي إلى قصر بن غشير، لافتة إلى أن «مليشيا الكاني» خطفته في شهر يونيو 2019 من منزله، ثم غُيب قسراً حتى عُثر عليه في المقابر الجماعية بترهونة في منتصف أكتوبر 2021.

كما كشفت رابطة ضحايا المقابر الجماعية، عن التعرف أيضًا على هوية عبد الحكيم مفتاح سعد دومة من مواليد 1976 بمدنية ترهونة، وكان يعمل موظفاً بقطاع التعليم، قبل أن تخطفه «مليشيا الكاني» في أغسطس 2019، ثم غُيب قسراً حثى عُثر عليه في المقابر الجماعية بترهونة بموقع المكب، في الرابع من أكتوبر 2021.

كريم خان مندهش دهشته من كثرة المقابر الجماعية في ترهونة
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد عبَّر في وقت سابق عن بالغ دهشته من كثرة المقابر الجماعية التي عاين مواقعها في مدينة ترهونة، في الثامن من الشهر الماضي.

ونقل عميد بلدية ترهونة عن «خان» خلال استماعه لأسر ضحايا المقابر، أنه لم يرَ مثل هذه الجرائم من قبل، وعلى مر الحروب في العالم، في إشارة إلى كثرة الجثث التي عُثر عليها في تلك المقابر.

ولا تزال النيابة العامة في ليبيا تحقق في هذه الجرائم، وتستمع لأسر المفقودين أو الذين يُعثر على رفاتهم بالمقابر، بينما تواجه «مليشيا الكاني» اتهامات بتصفية المئات من المدنيين.

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