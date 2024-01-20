  • Alwasat News
Atwasat

الأهلي طرابلس يلتقي هومنتمن اللبناني في دولية دبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 20 يناير 2024, 03:28 مساء
الأهلي طرابلس يلتقي هومنتمن اللبناني في دولية دبي لكرة السلة
الأهلي طرابلس في مواجهات السلة بالبطولة العربية. (فيسبوك)
alwasat radio

انطلقت، أمس الجمعة في صالة نادي النصر الإماراتي، بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33، بعدما وزعت الفرق المشاركة فيها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: الرياضي اللبناني والحكمة اللبناني ومنتخب تونس والأهلي بنغازي وسلا المغربي والنصر الإماراتي.

بينما تشكلت المجموعة الثانية من: منتخب الإمارات وبيروت وهومنتمن اللبناني وسترونج جروب الفلبيني والأهلي طرابلس والوحدة.

فوز الأهلي طرابلس في مباراة الافتتاح
جمعت مباراة الافتتاح الأهلي طرابلس وبيروت اللبناني، وكانت مليئة بالندية والإثارة والتشويق، حيث انتهى ربعها الأول بالتعادل 19-19، والربع الثاني انتهى أيضا بالتعادل 22-22، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 41 نقطة لكل فريق.

- الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للأهلي طرابلس الذي أضاف 19 نقطة مقابل 14 لبيروت اللبناني، ليتقدم الأهلي طرابلس بفارق خمس نقاط 60-55. وحافظ الأهلي طرابلس على تقدمه، وأنهي المباراة لمصلحته بفارق ست نقاط 81-75.

كما تفوق، أمس، أيضا سترونج الفلبيني على منتخب الإمارات 82-66، والنصر الإماراتي على الحكمة اللبناني 79-73.

مواجهات اليوم السبت بعد فوز الأهلي بنغازي
يتجدد الموعد اليوم السبت مع مواجهات: الأهلي طرابلس مع هومنتمن اللبنانى، والوحدة السوري يلتقي سترونج الفلبيني، والرياضي اللبناني مع سلا المغربي، ومنتخب تونس يواجه الحكمة اللبناني.

وقد حقق فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة فوزه الأول خلال مشاركته في النسخة الـ33 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، حيث تغلب في أولى مبارياته على فريق النصر الإماراتي  80 - 75.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة

تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر

أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر...
للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»

للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»

الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع

الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع
كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا
حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة

حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة
سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام

سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام
«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي

«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي
«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل

«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه

الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء ...
كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق (فيديو)

كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق ...
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي

«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي
الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة

الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة
نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري بالبطولة الأفريقية
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري بالبطولة ...
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الجزائر بالبطولة الأفريقية
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الجزائر بالبطولة...
التركي: نادي الوحدة يعتزم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لاتحاد كرة القدم
التركي: نادي الوحدة يعتزم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لاتحاد كرة ...
الليبي علي النايلي يتوج بالبرونزية الوحيدة في جودو الشرطة العربية
الليبي علي النايلي يتوج بالبرونزية الوحيدة في جودو الشرطة العربية
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام ......
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي بالبطولة العربية
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي ......
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة......
المزيد
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة ......
الأهلي طرابلس يلتقي هومنتمن اللبناني في دولية دبي لكرة السلة
الأهلي طرابلس يلتقي هومنتمن اللبناني في دولية دبي لكرة السلة...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أمم أفريقيا لكرة اليد قبل الظهور الليبي أمام الغابون
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أمم أفريقيا لكرة اليد قبل الظهور......
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة...
الليبي علي النايلي يتوج بالبرونزية الوحيدة في جودو الشرطة العربية
الليبي علي النايلي يتوج بالبرونزية الوحيدة في جودو الشرطة ......
المزيد