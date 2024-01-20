الأهلي طرابلس يلتقي هومنتمن اللبناني في دولية دبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الجمعة في صالة نادي النصر الإماراتي، بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33، بعدما وزعت الفرق المشاركة فيها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: الرياضي اللبناني والحكمة اللبناني ومنتخب تونس والأهلي بنغازي وسلا المغربي والنصر الإماراتي.

بينما تشكلت المجموعة الثانية من: منتخب الإمارات وبيروت وهومنتمن اللبناني وسترونج جروب الفلبيني والأهلي طرابلس والوحدة.

فوز الأهلي طرابلس في مباراة الافتتاح

جمعت مباراة الافتتاح الأهلي طرابلس وبيروت اللبناني، وكانت مليئة بالندية والإثارة والتشويق، حيث انتهى ربعها الأول بالتعادل 19-19، والربع الثاني انتهى أيضا بالتعادل 22-22، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 41 نقطة لكل فريق.

- الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للأهلي طرابلس الذي أضاف 19 نقطة مقابل 14 لبيروت اللبناني، ليتقدم الأهلي طرابلس بفارق خمس نقاط 60-55. وحافظ الأهلي طرابلس على تقدمه، وأنهي المباراة لمصلحته بفارق ست نقاط 81-75.

كما تفوق، أمس، أيضا سترونج الفلبيني على منتخب الإمارات 82-66، والنصر الإماراتي على الحكمة اللبناني 79-73.

مواجهات اليوم السبت بعد فوز الأهلي بنغازي

يتجدد الموعد اليوم السبت مع مواجهات: الأهلي طرابلس مع هومنتمن اللبنانى، والوحدة السوري يلتقي سترونج الفلبيني، والرياضي اللبناني مع سلا المغربي، ومنتخب تونس يواجه الحكمة اللبناني.

وقد حقق فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة فوزه الأول خلال مشاركته في النسخة الـ33 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، حيث تغلب في أولى مبارياته على فريق النصر الإماراتي 80 - 75.