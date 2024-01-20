الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة فوزه الأول خلال مشاركته في النسخة الـ33 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، حيث تغلب في أولى مبارياته على فريق النصر الإماراتي 80 - 75.

المباراة أقيمت ظهر اليوم السبت في دبي ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا كلاً من أندية: الرياضي اللبناني ومنتخب تونس والحكمة اللبناني وسلا المغربي.

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الأهلي طرابلس يحقق الفوز على «بيروت» اللبناني

وفاز الأهلي طرابلس على بيروت اللبناني 81-75 في المباراة التي جرت بين الفريقين الجمعة الماضية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

جاءت المباراة متكافئة في شوطها الأول ولم يتمكن أي منهما من فرض سيطرته عليها، إلا أن الأهلي طرابلس تمكن من التفوق في الشوط الثاني وكان له الغلبة حتى تحقق له الفوز بالمباراة التي تعد الأولى له في البطولة.

ويعد بيروت اللبناني أحد أقوى الفرق العربية وسبق له الفوز بالبطولة العربية للأندية كما فاز ببطولة الدوحة لكرة السلة.

وتضم المجموعة الثانية، إلى جانب الأهلي طرابلس، فرقي بيروت وهومنتمن اللبنانيين والوحدة السورى ومنتخب الإمارات وفريق سترونج جروب الفلبينى.