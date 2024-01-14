تونس تجهز الأهلي طرابلس للمشاركة في بطولة دبي الدولية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس بقيادة المدرب اللبناني فؤاد أبوشقرا تونس اليوم الأحد، لإقامة معسكر تدريبي قصير استعدادًا للمشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي ستنطلق يوم 19 من شهر يناير الجاري.

الأهلي طرابلس في مجموعة قوية

ويلعب الأهلي طرابلس ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخب الإمارات وفرق بيروت والهومنتمن اللبنانيين والوحدة السوري وجروب سترونج الفلبيني.

وإلى جانب نجوم الفريق من المنتخب الوطني محمد الساعدي ونسيم بدروش ومحسن العكرمي، عزز فريق الأهلي طرابلس صفوفه بنجم النصر والمنتخب الوطني ميدو بوزقيه بضمهم على سبيل الإعارة.

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كما تعاقد الأهلي طرابلس مع اللاعب الأميركي من أصل بورتوريكي والتر هودج، في الوقت الذي يتفاوض فيه النادي مع محترفين آخرين من أجل التعاقد معهم للمشاركة في بطولة دبي.