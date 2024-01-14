  • Alwasat News
Atwasat

تونس تجهز الأهلي طرابلس للمشاركة في بطولة دبي الدولية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 14 يناير 2024, 05:29 مساء
تونس تجهز الأهلي طرابلس للمشاركة في بطولة دبي الدولية للسلة
فريق الأهلي طرابلس المشارك في المغعسكر الخارجي بتونس (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك)
alwasat radio

وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس بقيادة المدرب اللبناني فؤاد أبوشقرا تونس اليوم الأحد، لإقامة معسكر تدريبي قصير استعدادًا للمشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي ستنطلق يوم 19 من شهر يناير الجاري.

الأهلي طرابلس في مجموعة قوية
ويلعب الأهلي طرابلس ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخب الإمارات وفرق بيروت والهومنتمن اللبنانيين والوحدة السوري وجروب سترونج الفلبيني.

وإلى جانب نجوم الفريق من المنتخب الوطني محمد الساعدي ونسيم بدروش ومحسن العكرمي، عزز فريق الأهلي طرابلس صفوفه بنجم النصر والمنتخب الوطني ميدو بوزقيه بضمهم على سبيل الإعارة.

بالصور.. الدبيبة يستقبل المنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجاز البطولة العربية
«في التسعين»: مدرب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا ورئيس الاتحاد فؤاد برغش

كما تعاقد الأهلي طرابلس مع اللاعب الأميركي من أصل بورتوريكي والتر هودج، في الوقت الذي يتفاوض فيه النادي مع محترفين آخرين من أجل التعاقد معهم للمشاركة في بطولة دبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - بلينكن ناقش التطبيع مع «إسرائيل» خلال زيارته الأخيرة

كاريكاتير حليم - بلينكن ناقش التطبيع مع «إسرائيل» خلال زيارته الأخيرة
صلاح يقود «الفراعنة» في مغامرة أفريقية جديدة بضربة بداية أمام موزمبيق

صلاح يقود «الفراعنة» في مغامرة أفريقية جديدة بضربة بداية أمام موزمبيق
في «يوم التحرك العالمي».. مسيرات حاشدة تضامنًا مع غزة (صور)

في «يوم التحرك العالمي».. مسيرات حاشدة تضامنًا مع غزة (صور)
مصر ترد على مزاعم «إسرائيل» بشأن مساعدات غزة ومحور فيلادلفيا

مصر ترد على مزاعم «إسرائيل» بشأن مساعدات غزة ومحور فيلادلفيا
ناميبيا تنتقد دعم ألمانيا الجرائم الإسرائيلية.. وتذكر بمذبحتها المنسية

ناميبيا تنتقد دعم ألمانيا الجرائم الإسرائيلية.. وتذكر بمذبحتها المنسية
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة

«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
دي بروين يقود «ريمونتادا» مانشستر سيتي على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

دي بروين يقود «ريمونتادا» مانشستر سيتي على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
شاهد: «القسام» تدمر آليات ودبابات الاحتلال خلال معارك ضارية في خان يونس

شاهد: «القسام» تدمر آليات ودبابات الاحتلال خلال معارك ضارية في خان يونس
عودة المنتخب الوطني إلى ليبيا بعد معسكر خارجي ناجح بتركيا ومصر

عودة المنتخب الوطني إلى ليبيا بعد معسكر خارجي ناجح بتركيا ومصر
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن

استمرار حفر عين كعام وردم المستنقعات في زليتن
كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!
مصدر لـ«بوابة الوسط»: انسحاب «القوة المشتركة» من مطار مصراتة

مصدر لـ«بوابة الوسط»: انسحاب «القوة المشتركة» من مطار مصراتة
«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع جثمانه

«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع ...
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس

«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس
الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ«نيويورك تايمز»

الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ«نيويورك تايمز»
«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات

«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
العبرود يطالب بتوفير المعسكرات الخارجية والدعم لأبطال ألعاب القوى ذوي الإعاقة
العبرود يطالب بتوفير المعسكرات الخارجية والدعم لأبطال ألعاب القوى...
المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس في المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس في المجموعة الثانية بالبطولة ...
محمد الحراري بطلا لشطرنج الزنتان وسط مشاركة 29 لاعبا
محمد الحراري بطلا لشطرنج الزنتان وسط مشاركة 29 لاعبا
بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي في نسخته الثانية عشر (صور)
بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي ...
الاتحاد الليبي للكرة الحديدية يجتمع في طرابلس ويعتمد أنشطة 2024
الاتحاد الليبي للكرة الحديدية يجتمع في طرابلس ويعتمد أنشطة 2024
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام ......
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي بالبطولة العربية
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي ......
المزيد
تونس تجهز الأهلي طرابلس للمشاركة في بطولة دبي الدولية للسلة
تونس تجهز الأهلي طرابلس للمشاركة في بطولة دبي الدولية للسلة...
انطلاق الدورة التدريبية للإدارة الرياضية في مدينة أجدابيا
انطلاق الدورة التدريبية للإدارة الرياضية في مدينة أجدابيا...
بمشاركة السويحلي والأهلي بنغازي.. قرعة نارية في البطولة العربية للكرة الطائرة
بمشاركة السويحلي والأهلي بنغازي.. قرعة نارية في البطولة ......
الاتحاد الليبي للكرة الحديدية يجتمع في طرابلس ويعتمد أنشطة 2024
الاتحاد الليبي للكرة الحديدية يجتمع في طرابلس ويعتمد أنشطة ......
بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي في نسخته الثانية عشر (صور)
بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق مهرجان رالي فزان الصحراوي ......
المزيد