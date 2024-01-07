  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. الدبيبة يستقبل المنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجاز البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 09:56 مساء
بالصور.. الدبيبة يستقبل المنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجاز البطولة العربية
الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)
alwasat radio

استقبل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، رفقة وكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية جمال أبونوارة، المنتخب الوطني لكرة السلة والاتحاد الليبي للعبة، بعد مشاركتهم الإيجابية وحصولهم على المركز الثاني عربيًّا.

الحكومة تدعم المنتخبات الوطنية
وأكد الدبيبة خلال اللقاء دعمه جميع المنتخبات الوطنية في كل المشاركات الخارجية، وتوجيه وزارة الرياضة بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية في جميع الألعاب الرياضية، وفقًا لصفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وتقدَّم الدبيبة بالشكر للاتحاد الليبي لكرة السلة على إدارته الجيدة للعبة من خلال إقامة الدوري بشكل منظم والاهتمام بالمنتخب وتوفير الظروف المناسبة له.

كما أشاد بجهود وزارة الرياضة ودعمها للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها المختلفة، وتنفيذ عدد من المشروعات الرياضية التي تُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية.

شاهد «في التسعين».. فؤاد أبوشقرة يكشف سر تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة على تونس بالبطولة العربية

أرقام بارزة للاعبي المنتخب الوطني لكرة السلة خلال الإنجاز الكبير بالبطولة العربية

وقدَّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة هدية لجميع الرياضيين المشاركين تقديرًا لجهودهم المتميزة في البطولة العربية.

الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)
الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)
الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)
الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)
الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)
الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)
الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)
الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح

كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح
أستاذة بجامعة «كارديف» البريطانية: هل تتوسع الحرب في المنطقة مع تصاعد هجمات «حزب الله» و«إسرائيل»؟

أستاذة بجامعة «كارديف» البريطانية: هل تتوسع الحرب في المنطقة مع تصاعد هجمات «حزب...
«في التسعين»: عدسة الوسط ترصد تصريحات نجوم منتخب ليبيا لكرة السلة بعد فضية

«في التسعين»: عدسة الوسط ترصد تصريحات نجوم منتخب ليبيا لكرة السلة بعد فضية
«في التسعين»: مدرب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا ورئيس الاتحاد فؤاد برغش

«في التسعين»: مدرب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا ورئيس الاتحاد فؤاد برغش
«مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

«مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
الدفاع المدني في غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود منذ بدء العدوان.. والاحتلال استهدف 70% من مقدراتنا

الدفاع المدني في غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود منذ بدء العدوان.. والاحتلال استهدف ...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا

شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات

بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات
شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية

شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية
غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً

غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً
«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة

«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة
«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
طرابلس تواصل استقبال أعضاء المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية
طرابلس تواصل استقبال أعضاء المنطقة الأفريقية الأولى للجان ...
شباب المحلة يودعون رئيس النادي السابق محمود الزليطني
شباب المحلة يودعون رئيس النادي السابق محمود الزليطني
اليوم.. الهلال يستضيف الصداقة في مباراة مؤجلة بـ«دورينا»
اليوم.. الهلال يستضيف الصداقة في مباراة مؤجلة بـ«دورينا»
شاهد.. «في التسعين» بحضور عبود ونجم يناقش ملف التحكيم بعد اعترافات الشلماني
شاهد.. «في التسعين» بحضور عبود ونجم يناقش ملف التحكيم بعد ...
اللجنة المنظمة لجائزة «أكاكوس» تجتمع لاختيار الفائز
اللجنة المنظمة لجائزة «أكاكوس» تجتمع لاختيار الفائز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام ......
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي بالبطولة العربية
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي ......
المزيد
الدبيبة يستقبل رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية
الدبيبة يستقبل رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية...
بالصور.. الدبيبة يستقبل المنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجاز البطولة العربية
بالصور.. الدبيبة يستقبل المنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجاز ......
الهلال يفوز على الصداقة ويقفز للمركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى لـ«دورينا»
الهلال يفوز على الصداقة ويقفز للمركز الثالث بترتيب المجموعة ......
اللجنة المنظمة لجائزة «أكاكوس» تجتمع لاختيار الفائز
اللجنة المنظمة لجائزة «أكاكوس» تجتمع لاختيار الفائز...
شاهد.. «في التسعين» بحضور عبود ونجم يناقش ملف التحكيم بعد اعترافات الشلماني
شاهد.. «في التسعين» بحضور عبود ونجم يناقش ملف التحكيم بعد ......
المزيد