بالصور.. الدبيبة يستقبل المنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجاز البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، رفقة وكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية جمال أبونوارة، المنتخب الوطني لكرة السلة والاتحاد الليبي للعبة، بعد مشاركتهم الإيجابية وحصولهم على المركز الثاني عربيًّا.

الحكومة تدعم المنتخبات الوطنية

وأكد الدبيبة خلال اللقاء دعمه جميع المنتخبات الوطنية في كل المشاركات الخارجية، وتوجيه وزارة الرياضة بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية في جميع الألعاب الرياضية، وفقًا لصفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وتقدَّم الدبيبة بالشكر للاتحاد الليبي لكرة السلة على إدارته الجيدة للعبة من خلال إقامة الدوري بشكل منظم والاهتمام بالمنتخب وتوفير الظروف المناسبة له.

كما أشاد بجهود وزارة الرياضة ودعمها للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها المختلفة، وتنفيذ عدد من المشروعات الرياضية التي تُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية.

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وقدَّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة هدية لجميع الرياضيين المشاركين تقديرًا لجهودهم المتميزة في البطولة العربية.

الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)

الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)

الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)

الدبيبة خلال استقبال المنتخب الوطني لكرة السلة الأحد 7 يناير 2024 (صفحة حكومتنا على فيسبوك)