الأهلي بنغازي يؤكد أحقيته في قيد أحمد أبولبابا بفريق الكرة الطائرة

بنغازي - بوابة الوسط

أكد نادي الأهلي بنغازي أحقيته في قيد اللاعب أحمد أبولبابا ضمن صفوف فريق الكرة الطائرة بالنادي.

الأهلي بنغازي سجل أبولبابا في كشوفاته

وأرسل النادي الأهلي بنغازي رسالة رسمية لاتحاد الكرة الطائرة أوضح فيها موقفه من تسجيل أحمد أبولبابا اعتبارا من يوم 30 ديسمبر 2023، وأنه ينتظر الرد على رسالته من اتحاد الكرة.

ووفقا لبيان تلقت بوابة «الوسط» نسخة منه فإن أهم ما جاء في الرسالة أن المادة 23 من لائحة المسابقات اشترطت تسجيل اللاعب فقط بسجلات الاتحاد الليبي للكرة الطائرة للعام الجاري، وهذا ما قام به الأهلي بنغازي مع أحمد أبولبابا، وأن اللائحة ولم تتضمن أي شروط أخرى للقيد.

كما أن المادة الأولى من اللائحة العامة لاتحاد الكرة الطائرة تنص علي تطبيق القانون الدولي لكرة الطائرة على جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الطائرة ومنها المادة 6.5.1.2 التي تلزم الدوريات والأندية الوطنية بالشروط المنصوص عليها بالدليل الإلكتروني للانتقال الدولي.

وأشار نادي الأهلي بنغازي في رسالته لاتحاد الكرة الطائرة إلى أنه بالرجوع إلى الفصل 11 من الدليل الإلكتروني للانتقال الدولي تبين أنه بمجرد انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه الحالي يصبح حرا ومن حقه اللعب لأي ناد آخر في الموسم نفسه.

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وأكد الأهلي بنغازي أنه بعدما قام النادي بتسجيل اللاعب في كشوفاته للموسم الحالي واعتماد تسجيله من قبل اتحاد الكرة الطائرة، وصدور له بطاقة رياضية، فإن نادي الأهلي بنغازي ينتظر من اتحاد كرة الطائرة ردا على رسالته التي أوضح فيها أحقية مشاركة اللاعب مع النادي الأهلي بنغازي متى انتهى عقده من ناديه الخارجي.