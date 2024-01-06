فوز النصر والجزيرة على الهلال وأساريا في دوري الكرة الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط

تغلب النصر على الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت ضمن دوري الكرة الطائرة.

تفوق تام للنصر على الهلال

جاءت نتيجة الأشواط 25 – 23 و25 – 22 و25 – 19 لصالح النصر الذي تسيد المباراة من بدايتها لنهايتها على الرغم من المحاولات القوية من جانب الهلال للفوز بالمباراة.

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وفي مباراة ثانية، فاز الجزيرة على أساريا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء. جاءت نتيجة الأشواط 25 – 22 و25 – 21 و27 – 25. يعد هذا هو الفوز الثالث على التوالي لفريق الجزيرة في دوري الكرة الطائرة هذا الموسم.