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المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2023 ويترشح لكأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 18 ديسمبر 2023, 11:12 مساء
المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2023 ويترشح لكأس العالم
احتفال المنتخب الوطني لناشئ الكرة الطائرة بالفوز على تونس بنتيجة 3/1. (الاتحاد الليبي للكرة الطائرة)
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تأهل منتخب ليبيا لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عاما، إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، إثر تغلب على نظيره التونسي 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة مصراتة مساء اليوم الإثنين، ليتأهل بذلك إلى نهائيات كأس العالم.

وتفوق منتخبنا الوطني على منتخب تونس في مبارة قوية من الطرفين انتهت لصالح المنتخب الليبي بنتيجة 3/1، بحسب ما نشره الاتحاد الليبي للكرة الطائرة.

أشواط المباراة
وانتهى شوط المباراة الأول لصالح ليبيا بنتيجة 28-26، والثاني لتونس بنتيجة 30 - 28، وحسم المنتخب الوطني الشوط الثالث والرابع بنتيجة 25-23 و7- 35.

- المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد نتيجة مباراته أمام نظيره المصري بالبطولة الأفريقية

وبهذه النتيجة سيلاقي المنتخب الليبي نظيره المصري مساء غدا الثلاثاء في نهائي كاس البطولة الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة، لتحديد المركز الأول والثاني والقلادة الذهبية والفضية بينما يلتقي المنتخب التونسي الشقيق قبل المباراة الختامية مع المنتخب الكاميروني لتحديد المركز الثالث والرابع.

فوز مصر على الكاميرون
وفاز منتخب مصر على نظيره الكاميروني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد. وكانت نتائج الأشواط على النحو التالي:- 25 -20 و25 -20 و25-10.

وقد تأهلت المنتخبات الأربع إلى كأس العالم لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عاما، التي ستقام في فرنسا العام المقبل 2025.

احتفال المنتخب الوطني لناشئ الكرة الطائرة بالفوز على تونس بنتيجة 3/1. (الاتحاد الليبي للكرة الطائرة)
احتفال المنتخب الوطني لناشئ الكرة الطائرة بالفوز على تونس بنتيجة 3/1. (الاتحاد الليبي للكرة الطائرة)
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