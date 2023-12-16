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المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد نتيجة مباراته أمام نظيره المصري بالبطولة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 08:13 مساء
المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد نتيجة مباراته أمام نظيره المصري بالبطولة الأفريقية
لقطة مثبتة من فيديو مباراة ليبيا ومصر بالبطولة الأفريقية الأولى للكرة الطائرة السبت 16 ديسمبر 2023
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فقد المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة مباراته أمام المنتخب المصري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت في ختام مواجهات الدور التمهيدي للبطولة الأفريقية الأولى المقامة حاليا في مدينة مصراتة.

المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة في المركز الثالث
وتمكن المنتخب المصري من الفوز بثلاثة أشواط من دون مقابل للمنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة. جاءت نتيجة الأشواط 25-20 و25-22 و25-16.

بهذه النتيجة تصبح النتيجة النهائية للدور التمهيدي للبطولة الأفريقية الأولى للكرة الطائرة، تصدر المنتخب المصري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، يليه المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، ثم المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة في المركز الثالث برصيد سبع نقاط، فمنتخب الكاميرون برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا منتخب المغرب من دون أي رصيد من النقاط.

وفي ضوء الترتيب النهائي للمنتخبات، يقام بعد غد الإثنين الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، فيلعب المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة مع المنتخب التونسي، فيما يلتقي المنتخب المصري بنظيره الكاميروني على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

اليوم.. المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يواجه نظيره المصري بالبطولة الأفريقية
مصراتة تتزين في اللحظات الأخيرة قبل استقبال بطولة أفريقيا لناشئي الكرة الطائرة.. الثلاثاء

وسيسعى المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة للفوز بمباراته في الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية لكي يتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على حجز مكان له في بطولة كأس العالم.

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