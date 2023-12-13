المنتخب الوطني لناشئ الكرة الطائرة يفوز على المغرب بالبطولة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة فوزه الثاني في البطولة الأفريقية المقامة حاليا في مدينة مصراتة، بتغلبه على المنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أشواط من دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

الفوز الثاني لمنتخب ناشئي الكرة الطائرة

جاءت نتيجة الأشواط 28-18 و25-14 و25-22. يأتي هذا الفوز ليضاف إلى انتصار المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة أمس الثلاثاء على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط للاشيء، وبنتيجة أشواط 25-10، 25-21، 25-16، ليرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى ست نقاط.

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ويخوض المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة بعد غد الجمعة مباراته الثالثة بمواجهة منتخب تونس، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره المصري، فيما يحصل منتنخب الكاميرون على راحة، على أن تجرى آخر المواجهات السبت المقبل بمباراتين في الدور التمهيدي، الأولى المغرب والكاميرون، وتعقبها مباراة ليبيا مع مصر، بينما تحصل كل المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة على راحة يوم الأحد المقبل.