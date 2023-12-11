مصراتة تتزين في اللحظات الأخيرة قبل استقبال بطولة أفريقيا لناشئي الكرة الطائرة.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق مساء غد الثلاثاء رسميا بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما بمشاركة 5 منتخبات وهي ليبيا ومصر وتونس والمغرب والكاميرون، بعد اعتذار منتخبي الجزائر ونيجيريا عن عدم المشاركة.

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وعقد الاجتماع الفني لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة والتي ستقام بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة بحضور عديد الشخصيات من بينها نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة.

واستعدت مدينة مصراتة للحدث الأفريقي عبر توفير الإمكانات كافة لإنجاح البطولة.

شعار بطولة أفريقيا للطائرة في مدينة مصراتة. (فيسبوك)