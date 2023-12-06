المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد أولى مبارياته بدورة الصداقة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

فقد المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 سنة نتيجة مباراته التي خاضها اليوم الأربعاء أمام نظيره التونسي في أولى أيام دورة الصداقة الدولية الودية التي انطلقت في مدينة قليبية التونسية وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

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وتمكن المنتخب التونسي من التغلب على المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة بثلاثة أشواط من دون مقابل، جاءت نتيجتها 25-15 و25-23 و25-21.

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تأتي دورة الصداقة الدولية الودية في إطار استعداد المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة للمشاركة في البطولة الأفريقية للناشئين التي ستقام في مدنة مصراتة في الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر 2023.